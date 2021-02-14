«جلالة» يناقش تحديات العمل الإنساني مع  ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين بحكومة «الوفاق» يوسف جلالة، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا ” جيراردو نوتو” ، حول التحديات التي تواجه العمل الإنساني، والنازحين داخليا.

وأوضح حساب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، على فيسبوك، في بيان أن الاجتماع “استعراض، جهود البرنامج في مجال صندوق دعم الاستقرار، بتوفير الدعم الفني واللوجيستي، وبناء القدرات في كل مناطق ليبيا للشباب والمرأة، ودعم مفوضية الانتخابات، وتوطين مشاريع دعم للبلديات المستضيفة للنازحين، ويشمل مدينة تاورغاء”.

وتابع البيان، أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على إطلاق بعض المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار العائدين إلى بيوتهم، ومن جانبه أثنى «جيراردو»، على الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الإطار.

وأكد «جيراردو»، أن “البرنامج سيعمل بالشراكة مع وزارة الدولة لشئون المهجرين والنازحين لإطلاق مشاريع مشتركة لدعم الجهود الإنسانية في ليبيا”.