ليبيا الان

استكمالًا للقاء باريس .. باشاآغا يستعد لإعادة إنتاج نفسه من ” بوابة الخصوم “

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شعارات المصالحة وفتح باب التواصلات وتغير خارطة التحالفات أبرز ملامح المشهد الليبي مؤخرًا من مختلف الأطراف بين من هو صادق وبين ساعٍ لاستعادة قواعد شعبية خسرها هنا أو هناك وتغيير موازين القوى   .

يوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عقب عودته من تركيا بعد يومين من خسارة قائمته للتصويت في جنيف على رئاسة الحكومة ، نيته زيارة ” المنطقة الشرقية ” متحدثًا عن المصالحة وضرورياتها في وقت لازال يرفض فيه الإجابة عن موقفه من عضوية مجلس النواب التي يحملها وقاطعها منذ 2014 .

حديث باشاآغا عن هذا الملف سبقه وتلاه حديث من رعاته في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد صوان الذي تحدث أيضًا في هذا الصدد من خلال حوارية ” زووم ” عقب يومين من خسارة جنيف فيما كان قادة وإعلام الحزب وقنواته يشنون هجومًا على المنفي عقب اجتماعه مع حفتر في الرجمة من جهة والقول بأن الأمر كان غير مستغربًا لتهيئة الوضع لزيارة باشاآغا .

وبالعودة إلى باشاآغا فقد أصدر قرارًا هذا الأسبوع ألغى بموجبه العقوبات التعسفية الصورية التي فرضها على عدد من ضباط الشرطة التابعين لداخلية المؤقتة منذ 2019 على رأسهم العقيد صلاح هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي تمهيدًا للزيارة  .

وحسب ماعلمت المرصد من مصادرها ، يستعد باشاآغا لزيارة المنطقة الشرقية وقد باشر التنسيق مع بعض القيادات الإجتماعية والسياسية والعسكرية لترتيب الزيارة بما في ذلك زيارة الرجمة استكمالاً لتواصله معها سرًا في باريس شهر نوفمبر الماضي عبر لقاء مطول مع المسؤول عن الملف السياسي بالقيادة العامة بوساطة فرنسية كما من المفترض أن يزور القبة عبر التواصل مع مساعدين لرئيس مجلس النواب .

ويعتبر حزب العدالة والبناء ما جرى خلال الفترة الماضية قد شكل خسارة كبيرة مما يسميه ” رصيده الشعبي ” في المنطقة الغربية ، ما بستوجب تعويضه عن طريق استمالة ولو جزء من الخزان البشري في المنطقة الشرقية .

ومن غير المرجح حتى الآن أن يشارك الدبيبة باشاآغا في حكومته ، رغم وجود ضغوطات عليه من عدة أطراف لمنحه منصب رئيس جهاز المخابرات ، فيما يعول حزب العدالة والبناء على باشاآغا ويستثمر فيه كمرشح للإنتخابات القادمة في وقت لا يمتلك الحزب أي شخصيات قيادية بارزة يمكنه المنافسة بها في الرئاسية سوا باشاآغا وخالد شكشك ما يستوجب وللأغراض الإنتخابية وتغيير خارطة التحالفات فتح التواصل مع الخصوم للغرض نفسه .

وفي الأثناء يرى مراقبون أن زيارة باشاآغا للشرق – إن تمت – ستكون بمثابة هدية مجانية له ، لتعويض ماخسره في المنطقة الغربية وحتى في مصراتة نفسها ضمن برنامجه طويل الأمد لإعادة إنتاج نفسه استباقًا لمرحلة الإنتخابات على أمل أن لاينقلب عليها كما فعل مع إنتخابات 2014 من خلال عملية ” فجر ليبيا ” .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كنا نعتقد ان باشاآغا هو الذي سيكون مرشح تركيا ومرشح الأخوان في الحكومه الليبيه التي ستخلف حكومة السراج ولكن تنبه اردوغان الي ان باشاآغا المقبول في مصراته فقط فلن يقبل به الشرق ومصلحة تركيا في كامل ليبيا وليس في مصراته فقط وحتي عقود الاعمار في ليبيا التي سيشرع فيها أغلبها في الشرق في بنغازي ودرنه فوجد اردوغان ضالته في ليبي آخر لا يمكن يرفضه الشرق لأنه لم يشكل مليشيات ويحارب بها الشرق فرغب اردوغان في ترشيح دبيبه ولبت استيفاني رغبته ولم تعترض اوروبا علي ترشيح هذا او ذاك لأن المهم لدي الاوربيين هو ان يخلصوا من مشكلة ليبيا وتقوم فيها دوله تمنع تدفق الهجره الغير شرعيه علي الحدود الاوروبيه وتحافظ علي تدفق النفط الي الاسواق الاوروبيه وتحدث في ليبيا المهدمه ثورة اعمار وتتحصل اوروبا علي نصيب الأسد من عقود الاعمار فعاد باشاآغا من تركيا مبرمج برمجه جديد من قبل اردوغان وهي ضرورة المبادره الي التصالح مع الشرق وتبييض الوجه مع الشرق لأن تركيا تريد ان تخرج من ليبيا وتريد تعود صديقه لعموم ليبيا شرق غرب شمال جنوب وترميم العلاقه اوكلها اردوغان الي باشاآغا فليس باشاآغا هو من يرغب في ان يصالح الشرق بل تركيا هي من يريد أما هو فعبد مآمور بدليل انه اعلن رغبتة في زيارة بنغازي فور عودته من تركيا التي قابلة فيها سيده اردوغان

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