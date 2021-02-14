شركة الخدمات العامة ترد على ‘بركان الغضب’

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2021

نفت شركة الخدمات العامة بطرابلس كل ما تم تداوله حول غرس شجرة زيتون بمثلث الشعاب في طريق الشط في استذكار لمعارك طرابلس قبل أشهر، معتبرة أن ذلك نوع من نشر الأكاذيب.

وقالت الشركة في بلاغ توضيحي إنها “تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قيام فنيي إدارة الحدائق بالشركة بغرس شجرة الزيتون بجوار جسر الشعاب من لغط وأكاذيب حول الواقعة”، مؤكدة “أنها شركة خدمية تقدم خدماتها لكافة المواطنين سكان العاصمة سواسية، ولاعلاقة لها بالتجاذبات الحاصلة وتؤكد بأن شجرة الزيتون المباركة تعبر عن الأصالة والتراث الليبييْن”.

وكانت عملية بركان الغضب قد نشرت اليوم الأحد تدوينة في صفحتها على فيسبوك اعتبرت فيها أن نقل شجرة الزيتون إلى جسر الشعاب “تجسيد لعملية “كمين الزيتونة”وشاهداً على ملحمة الدفاع عن طرابلس”