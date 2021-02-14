رحيل مبكر أم هروب ماكر.. السراج يغادر ليبيا فجأة ويكلف معيتيق بمهامه بعد 6 سنوات عجاف

في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، كلّف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الأحد، نائبه أحمد معيتيق بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي، بعد مغادرته ليبيا إلى وجهة غير معلومة ولمدة غير محددة.

وبحسب خطاب وجهه السراج إلى معيتيق، كلف الأخير بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اعتبارا من اليوم وحتى عودته من السفر.

ويعد تكليف السراج لنائبه أحمد معيتيق، سابقة لم تحدث منذ توليه منصبه في ديسمبر 2015 .

ويرى مراقبون أن قرار السراج غامص وسابقة لم تحدث، خاصة وأن السراج سافر عشرات المرات ولم يكلف أحدًا بتولي منصبه، مرجحين أن السراج يريد أن يرحل في هدوء، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي قد تحاسبه على ملفات الفساد التي كان مسؤولا عنها، والاتفاقيات التي وقعها مع أنقرة والتي سمحت بتدخلها فى الشأن الليبي .

ونشرت صحيفة التليغراف البريطانية تقريرا حول تدهور الاقتصاد الليبي الذي تحولت معظم موارده إلى تركيا، بأمر من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، لدفع فاتورة الحرب، مقابل مساندة أنقرة للمليشيات المسلحة في طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.

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