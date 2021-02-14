المنفي: الرئاسي الجديد هدفه لم الشمل وتوحيد المؤسسة العسكرية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع كلمة الليبيين، وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالًا لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.

وصرح مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة، أن المنفي ناقش خلال زيارته لمدينة طبرق ملف المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأشار خليفة إلى أن المنفي أكد أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة والتي ستنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.

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