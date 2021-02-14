مدارس ليبية تدفع ثمن نقص الإمكانيات وتُغلق أبوابها

فتحت المدارس أبوابها أمام الطلبة في بلدة إدري آخر بقاع وادي الشاطئ، في اتجاه الغرب، وسط إجراءات احترازية مشددة وفقا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم، أيضا تم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة.

ولم تستقبل مدرسة إدري الإعدادية الطلبة – استثناء- لعدم استيفاء الشروط الاحترازية من تفشي فيروس كورونا في ظل قلة الدعم للمدرسة فكان تأجيل العودة المدرسية إلى أجل مسمى.

مدارس بلدة إدري شأنها كشأن آلاف المدارس في ربوع ليبيا، تعاني من تأرجح إمكانية استئناف الدراسة في ظل الجائحة ما بين مطرقة تفشي الوباء وسندان شح الإمكانات والتجهيزات المدرسية، الناتج عن سوء التوزيع من وزارتي التعليم لمناطق دون أخرى.

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