انفراجة أزمة الوقود في معظم مناطق الجنوب

تشهد معظم مناطق الجنوب الليبي انفراجة جديدة لمشكلة نقص الوقود وبشكل كبير، تمثلت في وصول شحنة جديدة من مادة البنزين إلى محطة الشرارة الذهبية لتوزيع الوقود في تراغن بعد معاناة شديدة يعيشها المواطن.

وتمت عملية توزيع الوقود على المواطنين وفق الإجراءات المتفق عليها بين إدارة المحطة والجهات المعنية في البلدية، حيث تعتمد على نظام بطاقات التعبئة الممنوحة للمواطنين وفق توزيع رقمي يشمل سيارات المواطنين في كافة مناطق البلدية.

ارتياح كبير وانطباع جيد ظهر على وجوه المواطنين بعد عملية التوزيع، وإن كان لدى البعض تخوف من تجدد الانتظار لفترة طويلة لوصول دفعة جديدة من الوقود إلى محطات المنطقة.

توفير الوقود أصبح هاجسا يوميا يفكر فيه المواطن الذي يعاني أصلا من أزمات معيشية أخرى.

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