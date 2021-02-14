مصطفى يحيى: فتح كوبري السدادة في الوقت الحالي يشكل خطرا

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة مصطفى يحيى، أن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن ينتهي نزعها في غضون أسبوعين، مشددا على أنه بعدها ستعقد اللجنة اجتماعا بالخصوص.

وأوضح يحيى، في تصريحات صحفية، أنه سيتم فتح الطريق الساحلي بين بنغازي وطرابلس بعد الانتهاء من إزالة الألغام وأخذ إجراءات تأمين الطريق وحماية المواطنين.

وأشار يحيى، إلى أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب سينسحبون مبدئيا إلى بنغازي وطرابلس، مؤكدا أنهم سيخرجون من ليبيا كلها بناء على اتفاق اللجنة.

وأضاف أن الرقابة المحلية تقوم حاليا بجولات تفقدية قبل فتح الطريق الساحلي، منوها إلى أن كوبري السدادة لم يفتح إلى الآن، لأن فتحه في الوقت الحالي يشكل خطرا، ولا أحد يمكنه تحمل مسؤولية فتحه.

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