عقيلة صالح: نُريد تمرير الحكومة.. وليبيا “عادت جميلة”

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، إلى طبرق عشية انعقاد جلسة الاثنين التشاورية.

وكان في استقبال المستشار صالح عدد من وجهاء منطقة طبرق والبطنان، وفِي مقدمتهم رئيس تسييري طبرق فرج بوالخطابية، وعميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ووجهاء وحكماء وشيوخ قبائل ومجتمع مدني، وشخصيات من بنغازي ومدن برقة.

وألقى المستشار عقيلة صالح كلمة أمام مستقبليه قال فيها إن “ليبيا رغم شيبها وتجاعيد وجهها ومشيها على عكاز إلا أنها الآن عادت جميلة تحتضن اولادها جميعا”.

وأضاف عقيلة صالح أن “الهدف واحد ولا تفريط في الثوابت لا تفريط في حقوق الأقاليم بالتساوي”، مشيراً إلى أنه أطلع رئيس الحكومة الجديدة ورئيس المجلس الرئاسي على هذه الثوابت وأنه لا تنازل عنها.

وقال إنه تم الحديث معهم قبل عرض الحكومة، بخصوص المشاركة في السلطة التنفيذية، والعدالة في توزيع النفط وفِي السلك الدبلوماسي والبعثات الديبلوماسية.

وأضاف: “نحن نريد تمرير هذه الحكومة حتى تُوصلنا إلى فترة الانتخاب”، مطالباً بعدم الاستعجال في تمرير مسودة الدستور حتى لا نقع في أخطاء تدوم مدة طويلة، ودعا إلى التريث في كتابته لأنه يتطلب شبه إجماع من الليبيين.

وأكد أن مبادرته نجحت في “حقن الدماء وأوقفت الحرب، وتثبيت حقوق الأقاليم بالتساوي وبعدالة، وتم تجميد دخل النفط حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة، وحركة الطيران مستمرة بين الغرب والشرق والسيولة تحسّن وضعها والطريق الساحلي ستفتح في الأيام القادمة والميزانية قد توحدت وهذه كلها نتائج مبادرة السلام”.

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