تفتيش مفاجئ على الأقسام والمراكز والبوابات بمديرية أمن المرج

أجرى المساعد للشؤون الأمنية العقيد عوض المسماري بمديرة أمن المرج، رفقة رئيس قسم الانضباط المقدم محمد المرتضي ومدير مكتب مدير الأمن الرائد نجيب الحواز، جولة تفتيشية مفاجئة، الأحد، وتم المرور على جميع الأقسام والمراكز والبوابات الأمنية بمديرية أمن المرج ، وذلك لمتابعة وتقييم العمل الأمني لأعضاء هيئة الشرطة والوقوف على جميع الاحتياجات والنواقص لتوفيرها لضمان سير العمل الأمني بالصورة الصحيحة.

وبحسب إيجاز صحفى للمديرية، تأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة لمديرية أمن المرج لفرض الأمن والوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد والتأكد من حسن سير العمل وتواجد كامل الأعضاء المكلفين حسب برامج العمل المعدة ، وإظهار شخصية رجل الشرطة بالمظهر الحسن واللائق لرجل الأمن كونهم الجهة الأولي والمخولة لتنفيذ وتطبيق القوانين وضبط المخالفين لهذه للقوانين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة .