السفير الألماني يؤكد دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي الجديد

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الأحد، إنه ناقش مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، كيفية دعم التنمية السياسية والاقتصادية في ليبيا بشكل أفضل.

وهنأ السفير الألماني عبر حسابه على “تويتر”، كوبيش على تكليفه مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدًا دعم ألمانيا الكامل له في مهمته.

وأوضح أوفتشا، في تغريدته، أنه بحث مع كوبيش ” كيف يمكن للشركاء الدوليين دعم ليبيا بشكل أفضل في تنميتها السياسية والاقتصادية “.

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