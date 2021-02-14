وفد مصري يصل طرابلس غدا تمهيدا لإعادة افتتاح السفارة المصرية قريبا

قالت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن وفدا قنصليا مصريا ينتظر وصوله العاصمة طرابلس غدا الاثنين، ضمن عملية التنسيق الجارية بين ليبيا ومصر لإعادة افتتاح سفارة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر في تصريحات متطابقة إلى «بوابة الوسط»، أن الزيارة «تأتي تتويجا للتنسيق المستمر بين البلدين»، منذ زيارة الوفد المصري لطرابلس نهاية ديسمبر الماضي.

إعادة افتتاح السفارة المصرية

وأوضحت المصادر نفسها أن ترتيبات تم اتخاذها مؤخرا بهدف إعادة افتتاح السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، على أن تعمل بشكل طبيعي، لتقدم الخدمات القنصلية كافة للمواطنين الليبيين، بما فيها منح تأشيرات الدخول إلى مصر.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، حيث هنأ الاثنين بتولي السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد بحلول ديسمبر المقبل.

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