المبروك الكبير: نتوقع اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة غدًا الاثنين

قال عضو مجلس النواب عن صبراتة المبروك الكبير، الأحد، إن

توافد النواب إلى مدينة صبراتة متواصل، متوقعا الوصول إلى النصاب القانوني .

وأضاف الكبير، في تصريحات صحفية، أن الجلسة ستنطلق غداً الاثنين، لافتا إلى أن استمرار الجلسات متوقف على تحديد البنود التي ستناقش .

وأوضح أن أبرز البنود التي ستناقش هي تغيير هيكلة الرئاسة تمهيدا لمباشرة اختصاصاتها، كمنح الثقة للحكومة والميزانية والقاعدة الدستورية وغيرها من الاستحقاقات المتوقفة، مبينا أن النصاب القانوني للجلسة لإعادة اختيار الرئاسة هو 90 نائبا، وليس 120 كما يروج له بعض المعارضين، فذلك خاص بالمؤتمر الوطني لا النواب .

وأشار الكبير إلى أن اختيار الرئاسة يتم بالحصول على نسبة 50%+1، مضيفا أن جلسة النواب ستعقد وفق المادة 137 من النظام الداخلي، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يجوز تغيير الرئاسة في حال تعطيل الرئيس للجلسات أو الإساءة للبرلمان .

واختتم حديثه قائلا إن الأعضاء سيلتقون في جلسة استثنائية بنصاب كامل يختارون فيها مكان عقد جلساتهم .

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