دبلوماسي مصري: البيان المصري اليوناني القبرصي ناقش انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية وسفير مصر في قبرص محمد عبد الحكم إن “البيان المصري اليوناني القبرصي يعكس قوة العلاقات بين الدول الثلاث في المجالات العسكرية والاقتصادية، إلى جانب مجال الطاقة”.

وأضاف «عبد الحكم» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أن “أهم النقاط التي تمت مناقشتها هي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والتنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية، والترحيب بمقترح جنيف الخاص بليبيا”.

وتابع؛ “هناك حرص من الدول الثلاث على ضرورة استقرار ليبيا، وخروج القوات الأجنبية منها”.

وأردف أن ذلك “البيان يطالب بالاحترام الكامل للسيادة للدول بشرق المتوسط، يعكس قوة آلية التعاون الثلاثي، بمبادرات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي بالمنطقة”.

وأوضح أن “أهم ما جاء في اللقاء الأخير ضرورة احترام والتزام القانون الدولي، على رأس ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق البحار، والتي وقعت عليها مصر في الثمانينات”.