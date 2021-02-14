رئيس “العامة للكهرباء” يبحث أزمة الشبكات مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

استقبل رئٔيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وفداً من عمداء بلديات المنطقة الشرقية ( البيضاء والساحل وجردس )، الأحد، وفور استقبالهم عُقد اجتماع حضره عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني والمدير العام للشركة المهندس ابراهيم الفلاح ومساعدي المدير العام لشؤون العمليات والمشروعات والتشغيل .
وبحسب إيجاز صحفى للشركة، تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية خاصة منطقة شحات ذات الطابع الجبلي وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها لضمان رفع كفاءة الشبكة ، كما تم مناقشة دعم البلديات في استكمال المشاريع الكهربائية المتوقفة ، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة التواصل وتحديد موعد لزيارة المنطقة من قبل الإدارة العليا.
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