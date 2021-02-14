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رئيس “العامة للكهرباء” يبحث أزمة الشبكات مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئٔيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وفداً من عمداء بلديات المنطقة الشرقية ( البيضاء والساحل وجردس )، الأحد، وفور استقبالهم عُقد اجتماع حضره عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني والمدير العام للشركة المهندس ابراهيم الفلاح ومساعدي المدير العام لشؤون العمليات والمشروعات والتشغيل .

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والاختناقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية خاصة منطقة شحات ذات الطابع الجبلي وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها لضمان رفع كفاءة الشبكة ، كما تم مناقشة دعم البلديات في استكمال المشاريع  الكهربائية المتوقفة ، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة التواصل وتحديد موعد لزيارة المنطقة من قبل الإدارة العليا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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