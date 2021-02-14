الترهوني: على الرئاسي جمع الليبين في عملية سياسية دون إقصاء باستثناء الإخوان

قال المحلل السياسي، عبدالله الترهوني، إنه ينبغي على المجلس الرئاسي الجديد أن يجمع كل الفرقاء الليبيين في عملية سياسية واحدة دون إقصاء أي طرف إلا الجماعات التكفيرية و التنظيمات الإرهابية المحظورة.

واعتبر الترهوني، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أن وجود ممثلي الإخوان في أي عملية سياسية و في مناصب قيادية سيؤدي إلى انهيار العملية، مبينا أنهم طامحون للتسلط ومدعومون من قوى استعمارية .

وطالب الترهوني بعثة الأمم المتحدة بضرورة إنشاء لجان لمتابعة سير المسارات الليبية، خصوصًا في ما يتعلق بالدستور و إعداده و الاستفتاء عنه .

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