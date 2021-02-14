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الترهوني: على الرئاسي جمع الليبين في عملية سياسية دون إقصاء باستثناء الإخوان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي، عبدالله الترهوني، إنه ينبغي على المجلس الرئاسي الجديد أن يجمع كل الفرقاء الليبيين في عملية سياسية واحدة دون إقصاء أي طرف إلا الجماعات التكفيرية و التنظيمات الإرهابية المحظورة.

واعتبر الترهوني، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أن وجود ممثلي الإخوان في أي عملية سياسية و في مناصب قيادية سيؤدي إلى انهيار العملية، مبينا أنهم طامحون للتسلط ومدعومون من قوى استعمارية .

وطالب الترهوني بعثة الأمم المتحدة بضرورة إنشاء لجان لمتابعة سير المسارات الليبية، خصوصًا في ما يتعلق بالدستور و إعداده و الاستفتاء عنه .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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