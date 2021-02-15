الزياني: من حق الليبيين اختيار السلطة التي تمثلهم عبر الانتخابات

أكد المحلل السياسي ناصر الزياني، أن لا مستقبل لليبيين إلا بالتخلي عن الجهوية والقبلية والتوجه المتطرف لبعض التيارات .

وأضاف الزياني، في تصريح صحفي، أن الحيادية هي توسط الأشياء، وعدم إقصاء الأطراف السياسية و لليبيين الحق في اختيار السلطة التي تمثلهم عن طريق صندوق الاقتراع .

وأوضح أن المجلس الرئاسي يسير في الاتجاه الصحيح ، معتبرا أن هذا يعني أنه يرحب بالكل في العملية السياسية القادمة .

وطالب الزياني الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي بالترتيب لانتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة .

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