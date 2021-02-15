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الفرجاني: العملية السياسية القادمة يجب أن تستثني المعرقلين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت الكاتبة الصحفية عفاف الفرجاني، إن العملية السياسية القادمة ان لم تجمع كافة الأطراف تحت مظلة واحدة متمثلة في الحكومة الجديدة، فإن ليبيا لن تشهد أي سلام ولا استقرار .

وأضافت الفرجاني،  في تصريح صحفي، أن العملية يجب أن تستثني المعرقلين للتوافق وعلى رأسهم مايسمى بمجلس الدولة الذي يقوده خالد المشري و الأطراف المؤدلجة والمتشددة دينيا المدعومة من تركيا .

وتابعت “الفرجاني” أن نظام المحاصصة الذي أقرته الأمم المتحدة له جانب ايجابي وهو التوافق بين الأقاليم الثلاثة و الذي ستؤسس له الحيادية في المشهد السياسي القادم .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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