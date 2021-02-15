شركة الخدمات العامة طرابلس تحسم الجدل حول “شجرة الزيتون”

أكدت شركة الخدمات العامة طرابلس، أنها شركة خدمية تقدم خدماتها لكافة المواطنيين سكان العاصمة سواسية، ولاعلاقة لها بالتجاذبات الحاصلة.

وأوضحت الشركة، في بيان وصفته بالهام، بأن شجرة الزيتون المباركة تعبر عن الأصالة والتراث الليبي.

وأشارت شركة الخدمات العامة في طرابلس، إلى أن ما تم تداوله بخصوص قيام فنيي إدارة الحدائق بالشركة بغرس شجرة الزيتون بجوار جسر الشعاب، هو لغط وأكاذيب حول الواقعة.

ويأتي تأكيد الشركة، بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور شجرة الزيتون، والتي أطلق عليها البعض “كمين الزيتونة”.

ونشر حساب “بركان الغضب”، على الفيسبوك، صورا لنقل شجرة الزيتون، وكتب “نُقلت شجرة زيتون و غُرست بمثلث الشعاب في طريق الشط تجسيداً لعملية “كمين الزيتونة”و شاهداً على ملحمة الدفاع عن طرابلس”.

ورفض نشطاء ربط شجرة الزيتون، الدمار والحرب، لكونها رمزا للسلام.

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