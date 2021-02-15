بعد 7 سنوات .. وفد مصري يصل طرابلس لإعادة افتتاح السفارة المصرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد القبلاوي، أن وفد مصري سيصل اليوم الاثنين طرابلس للإعلان عن إعادة افتتاح السفارة المصرية .

وأفادت مصادر صحفية، بأن الوفد المصري سيتفقد مقر السفارة المصرية ودراسة احتياجاته تمهيداً لإعادة افتتاح السفارة قريباً، وذلك بعد أكثر من 7 سنوات من الإغلاق .

وأوضحت المصادر أن الزيارة تعتبر خطوة مهمة نحو إعادة العلاقات الكاملة بين البلدين ، مشيرةً إلى أن الخطوة التالية ستكون تعيين سفير جديد لمصر وقنصل لرعاية المصالح المصرية”

، مبينة أن يتم ذلك قريباً جداً .

وأضافت، أن زيارة الوفد تأتي استكمالاً لنتائج الزيارة الرسمية، التي قام بها في ديسمبر الماضي وكيل جهاز المخابرات العامة ورئيس اللجنة المعنية بالملف الليبي اللواء أيمن بديع، والتي التقى خلالها مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة ، وتم خلالها الاتفاق على إعادة افتتاح السفارة المصرية وتشغيل خط طيران منتظم بين القاهرة وطرابلس .

وكانت القاهرة قد أغلقت سفارتها في طرابلس عقب اقتحام مسلحين لمقرها في يناير 2014، واختطافهم 4 من العاملين بها، من بينهم الملحق التعليمي .

يشار إلى أن وزارة الخارجية اليونانية نقلاً عن بيان مشترك لوزير خارجيتها ونظيريه المصري والقبرصي، الجمعة، إنهم يعتبرون أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول.

وأكد البيان أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبشكل خاص خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، داعياً الحكومة الليبية الجديدة إلى النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة فائز السراج .

ورحبت الدول الثلاث بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، مؤكداً الالتزام “القوي” لليونان ومصر وقبرص بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي لنزاعات جميع البلدان في المنطقة .

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