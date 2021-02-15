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أوفتشا يبحث مع كوبيش مستجدات الملف الليبي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأ السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا الجديد، يان كوبيش، بتسلمه مهامه في ليبيا.

وأوضح أوفتشا، أنه ناقش مع كوبيش كيفية دعم الشركاء الدوليين في ليبيا بشكل أفضل في تنميتها السياسية والاقتصادية.

وفي وقت سابق، هنأ السفير الألماني لدى ليبيا، موسى الكوني بعضوية المجلس الرئاسي الجديد.

وأوضح أوفتشا، أنه اتفق مع الكوني، على أهمية التواصل مع جميع المناطق والدوائر الليبية لضمان أن تكون الحكومة حقاً موحدة وموفقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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