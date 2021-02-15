بوقدوم يؤكد تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي

بحث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، الملف الليبي.

وأوضح بوقدوم، خلال مكالمة هاتفية مع كوبيش، أنه تناول المسار السياسي الأممي لحل الازمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، أن “‏سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية, شكلت المحاور الأساسية للمكالمة الهاتفية التي تلقيتها اليوم من السيد يان كوبيشن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا”.

وفي وقت سابق، أكد بوقدوم، تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا حيث أكدت استعدادنا للتعاون والعمل معا لتحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد”.

وشدد بوقدوم على “تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية “.

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