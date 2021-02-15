“حذرته من هؤلاء”.. أم العز الفارسي تكشف تفاصيل مكالمة 20 دقيقة مع رئيس المجلس الرئاسي

كشفت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي تفاصيل مكالمة تلقتها من رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، واستمرت 20 دقيقة بمبادرة منه، وبلا معرفة سابقة، وفق قولها.

كتبت أم العز على حسابها بموقع فيسبوك: ” المكالمة طمأنتني برغم قلق يعصف بي، كنت أتكلم وكان يستمع، فرشت له صرة المخاوف، وقلصت مطالبنا (أمن وسلام واحتياجات ضرورية تحفظ كرامتنا كمواطنين نرغب في بناء دولة علي أسس ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة وفقا لإرادة صندوق الاقتراع) نؤجل الأحلام ولا نؤجج الفتن” على حد تعبيرها.

وواصلت قائلة: “أخبرته أنني لا أخشي علي ليبيا ومن يتحمل وزر اتخاذ القرار فيها، إلا من الجوقة الفاسدة وحاملي الحقائب المدللين ممن ينصبون الفخاخ في الردهات للمسئول وييسرون له الأمور الصعبة، ويبعدون عنه الناصحين، وبينت له رغبة الليبيين الجامحة في أن يكون لديهم مسئول مثلهم لا يخاف منهم بل عليهم، ولا يتعالى عليهم بل يعلو بهم ويتوج تاريخه برضاهم وقبولهم له، صحيح؛ أوصيته ببداية من بنغازي ومن جامعتها التي كانت تلهب جمرات الوطن وتدفئ أركانه مثلما – إن أُغضبت، تشعل الحريق، زيارة ونياره وبداية لأمن وسلام، وسلام لمن يريد السلام”.