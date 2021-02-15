ليبيا الان

سهيل الغرياني: روح فبراير تسري في بيتي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول، أن ما وصفها بـ«روح فبراير» تسري في مدخل بيته وفي روح سكانه.

وقال الغرياني الصغير، المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وصلت البيت قبل قليل. فوجدت روح فبراير تسري من مدخل البيت وفي روح سكان البيت”.

وأضاف “فبراير ثورة لقيام الإنسان وبنائه. ثورة على الظلم والطغيان. ثورة لتصحيح الوعي”، بحسب وصفه.

وتابع “فبراير هي الشرارة والبداية فقط. فلا تلومنّها، ولُمْ نفسك إن فرّطت”.

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الإخوان ثورة سهيل الغرياني فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طبعا انت ووالدك المبجل واسرتكم كلها سعداء وهذا طبيعي…أنتم تعيشون مابين اسطنبول ولندن ..تقبضون مرتبات ومنح بالدولار واليورو…تأكلون أطيب الاكل..وتعالجون بأحسن مستشفيات وأطباء وتسافرون وتسرحون وتمرحون وبقية الشعب في ظلام وسؤ خدمات وامراض متنوعة فتاكة من سرطان و كورونا وشلل وجدري وو….حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ايها الخونة والعملاء…حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي والدك الفتان القاتل…حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا يامن تسببتم في هذه النكبة التي جلبت لنا الدمار والخراب …ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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  • انها ليست روح يا لوح انها شياطين تتنزل على كل افاك اثيم مثلك فرحانة بانجاس مثلك يعيشون وسط بيوت الدعارة قال تعالى :-
    هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223)

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  • واحد من المنتفعين بنكبة فبراير حقق منها ثراء فاحش من دم الغلابة انها لحلايح فبراير من دولارات ودينارات ولاحليح موزه التى اشم رائحتها النتنة فى بيتك النجس تعسا لك ولابوك ابولهب الغريانى مأغنى عنه ماله وماكسب سيصلى نارا ذات لهب
    ففى حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.

    قوله ﷺ: تعس عبد الدينار ومعنى تعس عبد الدينار يعني: الذي يتعلق قلبه بالمال سواء كان ديناراً أو ريالاً أو دولاراً أو غير ذلك، بحيث إنه يكون مسخراً لهذا المال يتفانى في جمعه من غير نظر في طرق تحصيله هل هو من الحلال أو من الحرام، وإذا وقع في يده فقلبه مشغول بهذا الدينار، فهو يخاف عليه البوائق، ويخاف عليه التحول من يده إلى يد غيره، وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء كما صرح به بعضهم أنه لا يستطيع حتى في البيع والشراء فضلاً عن الصدقة أن يدفع لأحد بنقد، وإنما يقول: لا أقوى على نفسي فيشتري أو يبيع عن طريق البطاقة، أو عن طريق الشيكات ويقول: لا أستطيع أن أدفع النقد، هذا وُجد، هو يصرح بهذا عن نفسه، فبلغ التعلق بالمال إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك لا يؤدي حقوق الله -تبارك وتعالى- بهذا المال، فيمنع الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة فضلاً عن النفقات المستحبة، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله  بصلته ويقارف كل ما لا يليق من أجل تحصيل هذا المال فإنه يكون بهذه الحال عبداً للدينار والدرهم.

    تعس عبد الدينار فهو وإن لم يصل للدينار ويسجد، لكنه في الواقع قد عبّد قلبه ونفسه و جوارحه لهذا الدينار، فحياته مسخرة من أجل كسبه، والحلال عنده ما حل باليد بغير نظر في طرق هذا الاكتساب، أهله لا يعرفونه، جيرانه لا يعرفونه، قراباته لا يعرفونه، المسجد لا يعرفه، وإن صلى فقلبه مشغول، يصلي وهو يحسب الحسابات ويخطط للصفقات، فمثل هذا يكون عبداً للدينار بهذا الاعتبار، فالعبودية هي عبودية القلب، والحرية هي حرية القلب، فمن كان قلبه مسترَقاً للدينار والدرهم فإنه في حال كما وصف النبي ﷺ، تعس عبد الدينار أي: هلك عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم.

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  • طبعا انت تعيش بعيدا عن ليبيا حيث تشم رائحة الخمر التى يسموها مشروبات روحية ووسط الداعرات التى تسموها كهاد النكاح حيث تدر الدعاره على خليفتكم الشيطان اردوغان اربعة مليارت دولار سنويا من عرق الداعرات ياديوث
    ولو كنت فى ليبيا ستشم بجد رائحة الدم والبارود الناتج عن نكبة فبراير فانت وابوك الملعون حققتم ثروى ضخمة على حساب اشلاء ااشعب الليبى تمتعوا بالدنيا فهى جنة الكافر وسجن المؤمن اشبعوا باموال موزه وقطرائيل ثمنا لدور ابوك ككلب مسعور ينبح لصالح الصهاينة الذى تعلم على يديهم الاسلام المعدل وراثيا للجمع بين عبادات اسلامية ومعاملات يهودية نتج عنها بغل غريانى عنصرى مفتت للديار الليبية اشبعوا بالدنيا ونعيمها قبل ان تصبحوا رمم فى القبور قال تعالى :-
    مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿15﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿16﴾

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  • برطع كيف ماتبي انت و بوك وخوتك …ولكن يوم بكره …واللي يسلف السبت يلاقي الاحد…بكره بين يدين الله وين تهرب انت و بوك وخوتك واللي درتوه في الليبيين ياذيول الكلب النجس قردوغان …جهنم انشاءالله وبئس المصير ….

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  • واين بيتك ياشمام انه فى ارض الدعارة الارض النجسة فهل فبراير حدثت فى اسطنبول ام فى ليبيا تعالى شم رائحة القمامة بعد مرور عشر سنوات على نكبة فبراير تعالى شم رائحة خيام المشردين خارج مدنهم تعال شم رائحة الفقر والفساد الذى يراه الجميع داخل ليبيا ياشمام قبضت كام لكى تشم رائحة ملايين الدولارات الحرام فى بيتك غدا ستشم رائحة ابوك ابوجهل الغريانى عندما يصبح رمة فى القبر ولن يغنى عنه ماله وماكسب اشبعوا بنعيم الدنيا الزائل بينما ضحاياكم الذين تعرضوا للقتل والتعذيب سيقتص الله لهم يوم القيامة ويدخلهم جنته وقصورها ذات النعيم الدائم بها رائحة المسك وليس بها دورات مياه ولا مطابخ ولاغرف نوم ولاقمامة ولاحشرات فلهم فيها مايشاءون لحم طير وفاكهة لامقطوعة ولا ممنوعة وحلوا اساور من ذهب ويلبسون الحرير ونزع الله مافى قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين اما انت فمصيرك مع اخوانك الفجار فى الدرك الاسفل من النار ياحمار شم براحتك رائحة الدنيا قبل ان تصبح رمة فى القبر ومنها الى حفرة من حفر النار تشم رائحة طين الخبال يامخبول

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  • مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18)

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