المهدوي: يجب على رئيس الوزراء منح الأولوية لثلاثة ملفات

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إنه يتعين على عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء المكلف، تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ومتنوعة تستوعب كافة الليبيين دون محاصصة.

أضاف المهدوي في مداخلة عبر سكايب مع قناة الحدث، أمس أن عبد الحميد الدبيبة كان قد أكد في كلمته على تشكيل حكومة تراعي النزاهة والتنوع، وهو يبحث عمن يقدم شيء فعليا وهو ما يؤكد أنه يسعى لإنجاح حكومته، ورغم ذلك لا يزال شكل حكومته العام غامضا.

وتابع المحلل السياسي الليبي، متسائلا: “لا نعرف حقيقة هل ستكون حكومة تكنوقراط أم حكومة محاصصة سياسية، وواقع الأمر أن الفترة المعطاة لتشكيل الحكومة قصيرة جدا ويصعب على أي شخص خلالها تشكيل حكومة قوية”.

ويختتم المهدوي قائلا: “فترة بقاء الحكومة قصيرة جدا لإنجاز كل الملفات، وبالتالي ينبغي أن تعطي الأولوية لثلاث ملفات فقط: الانتخابات القادمة، المصالحة الوطنية وانهاء المشكلات الاقتصادية الصعبة أمام المواطنين”.