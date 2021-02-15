استعدادات لتشغيل محطة مصراتة البحرية بـ3 وجهات دولية

من المنتظر أن تدخل محطة مصراتة البحرية للعمل، بعد أيام لتقدم خدماتها للمواطنين، وتُساهم في نقل المسافرين وشحن البضائع لثلاثة وجهات، وهي “تركيا ومن بعدها تونس ومصر”.

وأوضحت إدارة المحطة، عبر موقعها الإلكتروني، أن خطة التشغيل ستكون على مراحل، ومن المنتظر تسيير رحلات مباشر إلى إسطنبول، خلال هذا الشهر، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

على أن تكون الوجهة الثانية إلى تونس، وسيتم تشغيلها مع حلول منتصف العام الجاري، على أن يتم تشغيل رحلات بحرية إلى الإسكندرية، آخر عام هذا العام.

ويأتي مشروع المحطة في إطار الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، إذ جمع بين شركة “كفلاي للاستثمار”، والخدمات السياحية، التي بدورها، عملت على تشغيل بعض الأرصفة للشركة الليبية للحديد والصلب حيث تم إنشاء صالات ركاب مُجّهزة بأحدث التقنيات الخدمية والأمنية.

ولم تتطرق إدارة المحطة إلى نوعية السفن وعدد الركاب في كل رحلة ولم تكشف ما إذا كانت للمحطة سفن ركاب خاصة بها أو سيتم استئجارها أو سيتم نقل المسافرين من وإلى ليبيا، عن طريق شركات أجنبية يتم التعاقد معها.

وتعود الرحلات البحرية إلى ليبيا، بعد سنوات من الانقطاع الحاصل طيلة السنوات الماضية؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية.

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