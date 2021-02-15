«بعيرة»: الزخم الأكبر للنواب يصب في صالح اجتماع صبراتة

أكد عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر بعيرة، أن هناك إجماعا حول ضرورة التئام البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة واستكمال مسيرته التشريعية.

وقال بعيرة في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “لا شك أن هناك صعوبات خلال السنوات الماضية اعترضت مسيرة البرلمان الليبي وأدت إلى انقسامه وتشظيه إلى مجموعات مختلفة”.

وأضاف “الآن الجميع بات على قناعة بأنه يجب أن يلتئم البرلمان من أجل إعطاء الثقة للحكومة، فضلا عن مواصلة مسيرته كمؤسسة تشريعية رئيسية في البلاد منتخبة من الشعب”.

وتابع “هناك الكثير من العراقيل وأولها الاختلاف على مكان انعقاد البرلمان، حيث تم اتفاق البعض مؤخرا على أن يتم ذلك في مدينة صبراتة، وهناك دعوة أخرى من رئيس البرلمان لانعقاده في طبرق، فضلا عن الدعوة التي دعا إليها نائبا الرئيس تحت رعاية اللجنة العسكرية «5 + 5»”.

واستطرد “الزخم الأكبر للنواب يصب في صالح اجتماع صبراتة، وجدول الأعمال لم يتم وضعه إلى الآن بشكل محدد، ولكن هناك ثقة كبيرة لدى الحاضرين بتحقيق النصاب المحدد بنحو 86 عضوا، وأعتقد أنه سوف يكون هناك أكثر من ذلك العدد، وهناك بعض الموضوعات التي يفكر النواب في طرحها تحتاج إلى أغلبية مثل مسألة تغيير رئاسة المجلس التي تحتاج إلى 120 نائبا وهذا أمر قد يكون صعب التحقيق في هذه الجلسة المرتقبة”.