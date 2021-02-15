مركز إيواء الكفرة: ترحيل 121 مهاجرًا غير شرعيًا إلى السودان

أعلن مركز الإيواء والترحيل بالكفرة، ترحيل 121 مهاجرًا غير شرعيًا إلى دولة السودان، وتسليمهم إلى الجهات الأمنية بالخرطوم.

وأشار المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه من بين المرحلين عدة أشخاص محالين من النيابة العامة، وبعضهم تمت إحالته من مراكز المنطقة الشرقية لعدم وجود أي أوراق رسمية بحوزتهم ودخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. هذا وتتفاقم المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية التي يتخفى داخلها جماعات مسلحة بشكل رئيسي بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في الجنوب

وتعتبر الحدود الليبية مع تشاد ودول جنوب الصحراء خطا نشطا لتهريب السلاح والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، كما تنشط في المنطقة جماعات متطرفة مثل تنظيمي داعش ، وبوكو حرام. الإرهابيين

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