جلالة يبحث جهود البرنامج الأممي لدعم الاستقرار

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، أمس الأحد، اجتماعا مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيراردو نوتو، لبحث التحديات التي تواجه العمل الإنساني، والنازحين داخليا.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض جهود البرنامج في مجال صندوق دعم الاستقرار، بتوفير الدعم الفني واللوجيستي، وبناء القدرات في كل مناطق ليبيا للشباب والمرأة، ودعم مفوضية الانتخابات، وتوطين مشاريع دعم للبلديات المستضيفة للنازحين، ويشمل مدينة تاورغاء.

كما تم التأكيد على إطلاق بعض المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار العائدين إلى بيوتهم.

وأشاد جيراردو، بالجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الإطار، مؤكدا بأن البرنامج سيعمل بالشراكة مع وزارة الدولة لشئون المهجرين والنازحين لإطلاق مشاريع مشتركة لدعم الجهود الإنسانية في ليبيا.