إعلان نتائج انتخابات بلدية زليتن وصبراتة والقره بولي وقصر الأخيار

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأحد، النتائج النهائية لانتخابات 4 مجالس بلدية هي “زليتن وصبراتة وقصر الأخيار والقره بولي”.

وحول نتائج الانتخابات في زليتن، أشارت القوائم، التي نشرتها اللجنة، إلى فوز “قائمة البوصلة” عن الفئة العامة بـ5,649 صوتًا، فيما فاز أبوبكر الصديق والي عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ5,868 صوتًا، وخلود فتحي أبوسنينة عن فئة المرأة بـ7,431 صوتًا.

وعن نتائج الانتخابات البلدية في صبراتة، أعلنت اللجنة فوز “قائمة النخلة” عن الفئة العامة بـ956، في حين حصل المرشح الفائز عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، محمد فرج الجمل، على 2,444 صوتًا.

كما أسفرت انتخابات البلدية عن فوز المرشحة ربيعة خلية الغرياني عن فئة المرأة بحصولها على 1,946 صوتًا.

وفازت “قائمة الميزان” عن الفئة العامة في انتخابات بلدية قصر الأخيار، التي بلغت نسبة الاقتراع فيها 35%، فيما تصدّر إبراهيم أبوجطيلة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ1,146، كما أسفرت عملية الاقتراع عن فوز المرشّحة أسماء محمد العبدلي، عن فئة المرأة بـ1,397 صوتًا.

وفي بلدية القرة بولي، بلغت نسبة الاقتراع 43%، بحسب ما أعلنته اللجنة المركزية، التي كشفت عن فوز قائمة “مدينة السلام” عن الفئة العامة، بواقع 1,187 صوتًا بعد أن تنافست مع ثماني قوائم أخرى.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت اللجنة فوز المرشح خالد محمد الراجحي بـ1,302 صوتًا، فيما تصدّرت المرشحة جازية محمد سليمان فئة المرأة بـ1,038 صوتًا.

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