«العلاقي»: بين طبرق وصبراتة تضيع مصداقية النواب وتتحطم الأحلام

هاجم وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بين طبرق وصبراتة سوف تضيع مصداقية النواب وتتحطم الأحلام والآمال.

وقال العلاقي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فليذهب العناد إلى الجحيم. بوادر ضياع الأمل والحلم”.

وأضاف “لم أرَ في حياتي مثل هذا العبث في أهم مؤسسة تشريعية رغم جهود بعض الخيرييّن”.

وتابع “بين طبرق وصبراته تضيّع مصداقية نوابكم وتتحطم أحلامكم وآمالكم في أن نرى وطناً مستقراً قبل أن تعصف به الأعاصير”.

واستطرد “حتى لو تحصل أحد الفريقين على نصّاب. خسارة وألف خسارة نقولها بحسرة. ما أمر أن يخدع الإنسان”.