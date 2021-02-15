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«العلاقي»: بين طبرق وصبراتة تضيع مصداقية النواب وتتحطم الأحلام

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بين طبرق وصبراتة سوف تضيع مصداقية النواب وتتحطم الأحلام والآمال.

وقال العلاقي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فليذهب العناد إلى الجحيم. بوادر ضياع الأمل والحلم”.

وأضاف “لم أرَ في حياتي مثل هذا العبث في أهم مؤسسة تشريعية رغم جهود بعض الخيرييّن”.

وتابع “بين طبرق وصبراته تضيّع مصداقية نوابكم وتتحطم أحلامكم وآمالكم في أن نرى وطناً مستقراً قبل أن تعصف به الأعاصير”.

واستطرد “حتى لو تحصل أحد الفريقين على نصّاب. خسارة وألف خسارة نقولها بحسرة. ما أمر أن يخدع الإنسان”.

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العلاقي صبراتة طبرق مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • التسوية بينهما خطا في رايي . طبرق وضعها ووضع من يجتمع فيها من اعضاء البرلمان قانوني .
    المشاغبون في صبراته هم المجرمون . وجودهم غير شرعي ولا قانوني ابدا . سيمزقون البلد . يغردون خارح السرب . غالطين في العنوان …… الى طبرق ان ارادوا مصلحة ليبيا . والخير لليبيين . اما عنادهم فنتيجته المزيد من الانقسام والفتن والبلايا والمحن .

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