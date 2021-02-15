بسبب حضوره لحفل نجاحهن.. امطير تتهم وكيل تعليم الوفاق بالتحرش بطالبات قاصرات

ليبيا – اتهمت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة بالتحرش بفتيات قاصرات، بسبب حضوره لحفل نجاحهن، معلقةً على عدد من الصور التي نشرتها وزارة تعليم الوفاق للحفل بوقت سابق.

امطير وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين وصفت تصرفات وكيل الوزارة بـ”الخطر الكبير” وبمثابة “تحرش فاحش” يخدش الحياء يعاقب عليه القانون، وخصوصًا إن هؤلاء الفتيات القاصرات أقل من الثامنة عشر، وفقًا لقولها.

ورأت أن فصل عادل جمعة من وزارة التعليم هو من أولويات أي حكومة؛ لإنه استغل منصبه للتحرش بفتيات قاصرات، على حد تعبيرها.

وأضافت: “في الدول الأخرى هذه التصرفات تعتبر خطرًا كبيرًا، وهو بمثابة تحرش فاحش يخدش الحياء ويعاقب عليه القانون، وخصوصًا إن هؤلاء الفتيات القاصرات أقل من الثامنة عشر، فما بالك بمجتمع مسلم ومحافظ”.

امطير طالبت من المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان أن ترفع قضايا ضد وكيل الوزارة التي وصفته بـ”المريض النفسي”، واختتمت حديثها بالقول : “كتبت الآن؛ لأن هذا المراهق خطر على مستقبل فتياتنا”.