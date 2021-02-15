«القويري»: حصتنا في الحكومة هي القدرة والكفاءة لا القبيلة والمدينة

أكد رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، أن حصة المواطن في الحكومة هي الكفاءة والقدرة بعيدا عن القبيلة والمدينة.

وقال القويري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حصتنا كمواطنين في الحكومة هي الكفاءة والقدرة فكل مواطن ليبي قادر على النهوض بوزارته ومؤسسته التي كلف بها فهو حصتنا ويمثلنا”.

وأضاف “لا علاقة لنا بنسبه وقبيلته ومدينته، يجب أن يكون هذا تفكيرنا ويعمم بين الناس لا ما يحاول بثه العملاء والأغبياء من تفتيت وتقزيم وتقسيم ليبيا كونتونات متصارعة”.