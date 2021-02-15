ليبيا الان

«القويري»: حصتنا في الحكومة هي القدرة والكفاءة لا القبيلة والمدينة

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، أن حصة المواطن في الحكومة هي الكفاءة والقدرة بعيدا عن القبيلة والمدينة.

وقال القويري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حصتنا كمواطنين في الحكومة هي الكفاءة والقدرة فكل مواطن ليبي قادر على النهوض بوزارته ومؤسسته التي كلف بها فهو حصتنا ويمثلنا”.

وأضاف “لا علاقة لنا بنسبه وقبيلته ومدينته، يجب أن يكون هذا تفكيرنا ويعمم بين الناس لا ما يحاول بثه العملاء والأغبياء من تفتيت وتقزيم وتقسيم ليبيا كونتونات متصارعة”.

الوسوم

الحكومة القويري الكفاءة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • صدقت وهذا المطلوب فعلا…الوطن للجميع وبالجميع…وفق الله الخيرين لما فيه الخير لهذا الوطن والشعب الذي عاني عشر سنوات عجاف من قهر وذل وعوز وفقر ومرض …نتيجة لهذه النكبة نكبة قهاير…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها…

    رد