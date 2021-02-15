«يحيى»: فتح «كوبري السدادة» في الوقت الحالي يشكل خطراً

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 مصطفى يحيى، إن: “نزع الألغام ومخالفات الحرب ما زال مستمرا، ومن المرجح أن ينتهي نزعها في غضون أسبوعين، وبعدها ستعقد اللجنة اجتماعا بالخصوص، وسيفتح الطريق الساحلي بين بنغازي وطرابلس بعد الانتهاء من إزالة الألغام وأخذ إجراءات تأمين الطريق وحماية المواطنين” وفق قوله.

أضاف “يحيى” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – قائلاً: “سينسحب المرتزقة والمقاتلون الأجانب مبدئيا إلى بنغازي وطرابلس، ومن ثم يخرجون من ليبيا كلها بناء على اتفاق اللجنة، وحاليا ستقوم الرقابة المحلية بجولات تفقدية قبل فتح الطريق الساحلي، وكوبري السدادة لم يفتح إلى الآن، لأن فتحه في الوقت الحالي يشكل خطرا، ولا أحد يمكنه تحمل مسؤولية فتحه” وفق قوله.