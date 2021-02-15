«الأرصاد»: طقس متقلب واحتمال سقوط أمطار شمالا وثلوج على الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب اليوم الإثنين مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار علي غالب مناطق الشمال، وتكون هذه الأمطار جيدة إلي غزيرة على الشمال الشرقي واحتمال تساقط الثلوج علي مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– الطقس مغيم مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت.

– الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 12و16 درجة على غالب المناطق ولا تتجاوز ثماني درجات على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال هطول الثلج هذه الليلة وصباح غد على مرتفعات الجبل الأخضر.

– الرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 10 و15 درجة، ولا تتجاوز ثماني درجات على المرتفعات الجبلية.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 17 و22 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية.

– الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و24 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

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