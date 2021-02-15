«بنغازي الطبي»: اكتشاف 37 إصابة بـ«كورونا» خلال 3 أيام

أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.

وأجرى مختبر الأحياء الجزئية في المركز تحاليل لـ 248 عينة خلال تلك الفترة، منها 211 عينة سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح اليوم، عن تسجيل 351 إصابة جديدة بالوباء في عموم البلاد أمس الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى 127 ألفا و705، منها 14 ألفا و698 نشطة، و110 آلاف و965 متعافى، في حين توفى 2042 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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