مصدر لـ”218″: وفد مصري يزور طرابلس لترتيب فتح السفارة

علمت “218” من مصدر مطلّع أن وفدًا مصريًا من المُرجّح أن يصل العاصمة طرابلس، الاثنين، في زيارة؛ يبحث خلالها ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وهي الخطوة المتفق عليها، مؤخرًا، بين الوفد المصري الذي زار طرابلس نهاية 2020 ومسؤولين بحكومة “الوفاق”.

ووعد الوفد المصري، خلال تلك الزيارة، بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن، وتنظيم سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين؛ لتحقيق ذلك.

وتأكيدًا لما ورد لـ”218″، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة “الوفاق”، محمد القبلاوي، في تصريحات لـ”الأناضول” أن “الوفد مُكوّن من “دبلوماسيين وأمنيين”.

وبحسب ما ذكره “القبلاوي”؛ فإن الوفد سيُعلن اليوم الاثنين عن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، مشيرًا إلى أن بداية عملها ستكون بالشؤون القنصلية.

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