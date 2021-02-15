مكافحة الأمراض: 24 حالة وفاة و351 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 24 حالة وفاة و 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد.

وأفاد المركز في نشرته الوبائية، بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا، في ليبيا وصل منذ بدء الجائحة إلى 2042 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 127705 إصابة

وأشار المركز، إلى أنه استلم (1949) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (1598) عينة سالبة، وعدد (351) عينة موجبة (260 جديدة + 91 مخالطة).

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