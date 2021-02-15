“القابضة للاتصالات” تبحث آثار سعر الصرف على خدمات الإنترنت

ناقشت الجمعية العامة للشركة الليبية للاتصالات الدولية، آثار سعر الصرف الجديدة على خدمات الهاتف والإنترنت الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع، ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الليبي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجتمعون الخطة الاستراتيجية والميزانية التقديرية للعام الحالي، إضافة إلى بحث الأداء والنشاط التشغيلي والمالي خلال عام 2020.

جديرٌ بالذكر أن شركة الاتصالات الليبية الدولية هي شركة تابعة لشركة LPTIC وتم تأسيسها في 2008، وتعتبر مزودة بالجملة الدولية الرئيسة للصوت والبيانات في ليبيا LITC تدير شبكة LPTIC الدولية باستخدام المركز الفريد لليبيا كمركز لأفريقيا وقربها من أوروبا.

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