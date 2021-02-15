«مكتب الدبيبة»: الحكومة الجديدة جاهزة قبل انقضاء 21 يوماً

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة قبل انقضاء مدة الـ21 يوما الممنوحة لرئيس الحكومة بتقديم وزارته، ويأمل أن يلتئم مجلس النواب ويطالب الدبيبة بتقديم تشكيلته الوزارية.

وكشف المكتب الإعلامي للحكومة -في تصريحات لموقع عربي 21 الممول قطرياً – أن آلية التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة ستكون عبر تواصل رئيس الحكومة من خلال الدوائر الانتخابية الـ 13 سواء بالاستماع إلى الترشيحات أو طرح الأسماء.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الأسماء المطروحة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد تكهنات وغير صحيحة، لافتاً إلى أن “الدبيبه” يحرص على أن تكون حكومته ممثلة لكل المكونات الليبية وأنه سيكون جاهزاً خلال 21 يوماً.

يُشار إلى أن بعد اعتماد قائمة الدبيبه كرئيس وزراء في حوار جنيف فأن مدة تقديمه لتشكيلته الوزارية 21 يوما إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.