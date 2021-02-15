عقيلة صالح يؤكد نجاح مبادرة السلام

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأحد، إلى فندق دار السلام بمدينة طبرق حيث كان في استقباله عدداً من المشائخ والاعيان والحكماء بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ولفيف من النخب من مختلف مناطق ليبيا.

وأكد صالح، في كلمة ألقاها خلال لقاءه بالمشائخ والاعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني، على نجاح مبادرته للسلام بدعم أبناء الشعب الليبي لمجلس النواب وبتضحيات القوات المسلحة، مضيفا بأن الدماء قد حقنت وأوقفت الحرب وثبتنا حقوق الأقاليم بتساوي وبعدالة وتجميد دخل النفط حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة بالإضافة إلى استمرار حركة الطيران بين أقاليم ليبيا.

وتابع رئيس مجلس النواب، بأن الطريق الساحلي ستفتح في الأيام القادمة بالإضافة إلى توحيد الميزانية وعودة المحتجزين وأن كل ما تحقق هو نتائج مبادرة السلام التي أعلنت في ابريل من العام الماضي.

كما قال صالح، بانه لا تفريط في الثوابت ولا تفريط في حقوق الأقاليم، مشيرا إلى انه تم ابلاغ رئيس الوزراء المكلف ورئيس المجلس الرئاسي الجديد على تمسكه واصراره على الثوابت التي كانت نتاج مبادرة السلام ومنها المشاركة في السلطة التنفيذية والعدالة في توزيع إيرادات النفط والسلك الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية. وفيما يخص الاستفتاء على مشروع الدستور أوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس قام بعمل مميز وهو تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر على ان تحصل كل دائرة على نسبة 50+1 حتى يقبل الدستور.