«مكافحة الأمراض»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 822 شخصا ووفاة 24 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 14 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (329).

واستلم المركز عدد (1949) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (188) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (750) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (656) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (34) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (104) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (107) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (4) عينات، مختبر فرعه المركز الوطني ترهونة عدد (43) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (1598) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (351) عينة موجبة لفيروس كورونا (260 جديدة + 91 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 155 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 59 حالة مخالطة

3.جادو

عدد 2 حالة جديدة

4.الماية

عدد 4 حالة جديدة

5.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

6.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

10.العزيزية

عدد 5 حالة جديدة

11.ترهونة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

12.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

13.قصر الاخيار

عدد 1 حالة جديدة

14.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 12 حالة جديدة

16.سبها

عدد 20 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

17.الشاطئ

عدد 14 حالة جديدة

18.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

19.غدوة

عدد 1 حالة جديدة

20.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

21.سرت

عدد 2 حالة جديدة

22.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

23.جنزور

عدد 1 حالة جديدة

24.نسمة

عدد 1 حالة جديدة

25.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 822 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 741 حالة في طرابلس

2.عدد 51 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 11 حالة في قصر بن غشير

5.عدد 3 حالات في درج

6.عدد 15 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 24 ) حالة الوفاة

1.عدد 19 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 1 حالة في صبراته

5.عدد 1 حالة في سواني بن ادم

6.عدد 1 حالة في الرقيعات

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 127705

2.الحالات النشطة : 14698

3.المتعافين : 110965

4.الوفيات : 2042