تحذير من الرياح على معظم الساحل الليبي.. وارتفاع الموج يصل إلى خمسة أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية قوية إلى شديدة على معظم الساحل الليبي اليوم الإثنين، وتتراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ما بين 3 و 5 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة.

– الرياح شمالية سرعتها تتراوح مـا بـين 10 و25 عقدة .

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و4 أمتار ويصل صباح غد الثلاثاء إلى 5 أمتار على ساحل سرت.

– البحر قليل الاضطراب الى مضطرب ويكون شديد الأضطراب صباح غد على ساحل سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و17 درجة.

– الرؤيـة متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– استمرار سقوط أمطار جيدة يتخللها خلايا من السحب الرعدية وسقوط الثلوج على الجبل الأخضر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوحك بين 15 و30 عقدة، وتصل صباح غد الثلاثاء إلى 35 عقدة على ساحل الخليج وطبرق.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و4 أمتار، ويصل نهار غد إلى 5 أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

– البحر قليل الاضطراب الى مضطرب، ويكون شديد الأضطراب صباح غد على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و17 درجة.

– الرؤيـة متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا