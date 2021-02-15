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عضو في لجنة “5+5” بالوفاق: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية سيتم بعد الانتهاء من نزع الألغام

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى يحيى أمس الأحد إن المرحلة الأولى من عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام.

مصطفى يحيى بيّن وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن عملية إزالة الألغام مستمرة من قبل قوات الوفاق والجيش الوطني وفق الخطة الموضوعة، متمنيًا أن تنتهي دون عراقيل.

وأكد على أنه بعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم تقييم الوضع عن طريق تقديم فرق نزع الألغام من الطرفين تقاريرها؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

كما لفت إلى أن فرق نزع الألغام من الطرفين على تواصل مباشر مع بعضها البعض، وهذا أمر إيجابي. بحسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستنزع الالغام وتنسحب مليشيات الليئام وينتهي غلق الطريق بقوة سلاح الارهاب وسيعود الليبيين أحباب وستعود ليبيا الي السمو كما كانت وستعود شمسها الي الاشراق كما عهدها الليبيين قبل ليلة 31/8/1969 وصبيحة 1/9 صبيحة الفاجعه الكبري يوم غرد غراب البين منادين ابناء الباديه وابناء المدن ومنها انطلق قطار الفادح من سبتمبر ترنحت ليبيا بسبب سياساته وترنح عيش الليبيين بين المعقول واللا معقول ولم تسقط ليبيا بالقاضيه صحيح تردت أحوال الرعيه من راعي تنتابه خواطر جنونيه لتسيير احوال الرعيه في ليبيا الفتيه ترنحت ليبيا وترنح شعبها ولكن مازال هناك شئ من القدره علي التماسك والوقوف ومازال فيه اشويه من الاحترام للجنسيه الليبيه في المحافل الدوليه مازال ما سقطت هيبه الليبيين الي الحضيض مثل سقوطها الحين الي أن يصل الحال بأهلها الي الهرب منها في قوارب الهجره غير الشرعيه بلا جواز سفر وبلا هويه وهناك في دوائر الهجريه الاوروبيه تكبر في نفوسهم الآسيه حين يسألهم موظف دائرة الهجره عن الهويه ولا يصدق ان جذورهم ليبيه ويصبح موظف الهجر امام معضله أنسانيه فيقول يا إلهي أين المفر ليست معه الهويه إلا ان هندامه لا يدل علي انه من الغجر فيحال الي تحديد الهويه بلكنة الصوت ويحال علي موظفين من اوصول ليبيه وما كان لها كرامة الليبي ان تسقط الي هذا الحد لولا أشعب القرن الحادي والعشرين لكان الليبيين بقوا يتنرحوا هم وبلادهم الي إما او إما ، إما يموت العبد او يعتقه سيده فكم كانت امنية الليبين ان يتغير النظام بآيادي ليبيه فأشعب الاول كان يكذب الكذبه ويصدقها ففي أحد الايام كان اطفال الحي يسخرون منه ويضايقونه فاراد ان يصرفهم بعيدا عنه بكذبه من العيار الثقيل فقال لهم خلف ذاك الجبل توجد حلوي كثيره ليست لأحد ومن يآتي يأكل فذهب الاطفال الي خلف الجبل وعندما غابوا طويلا ظن انهم وجدوا حلوي بالفعل فصدق كذبته هو الآخر كما صدقوها هم فلحق بيهم لكن اشعب القرن الحادي والعشرين قال لفتيه ليبيين من نظام القذافي متذمرين هل ادلكم علي طريق الخلاص من وضعكم الحالي المتخلف عن سائر الأمم هل أقودكم لتتفوقوا علي دبي وتتساوون مع سانغافورا فقالوا له كيف سنكون مثل سانغورا فقال اهجموا علي معسكرات فأن بها حلوي ليست لأحد والذي يجي يأكل فصدقوا اشعب وذهبوا للهجوم علي المعسكرات ولكن لم تكن هناك اي حلوي ولم يكن هناك اي سبيل لجعل ليبيا تسبق دبي وتتساوي مع سانغافورا فلم يجدوا الا رصاص لصدورهم العاريه وملحد ينطق كفرا ويقول لأحمد الغرياني ابن برقه وابن المرج علي وجه الخصوص من إلهك قول الفاتح فيقول احمد وهو ينزف لا إله إلا الله  ابي احمد النطق بالكفر ولم يرضي ان يبيعه دينه بدنيا غيره رغم أنه كان في الرمق الآخير وجاء اشعب الي بنغازي ليقسم الحلوي بين الليبيين وذهب الي مصراته وتقديرا لاشعب عرضت عليه مصراته الجنسيه الليبيه فحقنت برنار ليفي السامه أعطت مفعولها في جسد واذا بالمترنحه 42 عاما قد سقطت في مستنقع الفوضي وكثرة سكاكينها واهتزت منظومة القيم وقول الخير بينهم انعدم فأستنجدوا بالمورط للخروج من الورطه فقالوا لاشعب وين يا اشعب الحلوي وشجرة الخلد والملك الذي لا يفني فقال انا شنو دخلني اذا انتم كنتم اغبياء وحمقي  وَبَعْدَمَا حَرَّكَهُمَا لِغَايَة فِي نَفْسِهِ وَوَصَل لِغَايَتِه وَهِي ذَرِيعَة حِمَايَة الْمَدَنِيِّين غادرهم إلَيّ بارِيس وَقَال ماكان لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إنَّمَا دَعَوْتُكُم فاتبعتوني وَسَلَّم الذَّرِيعَة إلَيّ ساركوزي وَقَالَ تَمَامَ سَيِّدِي الْحُقْنَة سَارَتْ فِي جَسَدٍ الْمُحِقُّون فأكمل ساركوزي المهمه الذي بدأها برنار وضحك بها علي الليبيين في وضح النهار فانتبه الليبيين في الشرق الليبي بعدما اصبحت ليبيا في خبر كان هناك دوله تتوسط مصر وتونس كان أسمها ليبيا انتبهوا بعض الليبيين لحجم المؤامره والدقه في تنفيذها وغسلوا ايدهم وتبرأوا من خديعه فبراير وتنادوا وشكلوا رمز آخر لا هو سبتمبري ولا هو فبرايري بل أسموها حركة الكرامة لعلها ترجع للوطن ولو جزء من كرامتة فالبلاد هودرت كرامتها عبثا فنوعا ما جميل جدا ان يكون هناك حل وسط لا مع المترنحه من جراء أفكار سبتمبر ولا مع الطايحه من خديعة فبراير وجميل ان تستفيد ليبيا من أرث الاجداد لخلق رمز آخر ينسيهم نكسة 1سبتمبر وقهاير 17 فبراير لكن للآسف جزء من الناس تخلصت من غباءها وتنصلت من 17 فبراير الذي صنعه برنار ليفي وتنصلت من  19مارس الذي صنعه ساركوزي ودول الناتو ولكن في قله من الليبيين الجهل متآصل فيهم ومازال معهم ومحاذيهم مازالوا علي غباء 2011 وهاهم يعدوا في العده للاحتفال بموسم الغباء فهل هناك أحد يحتفل بيما يخجله ويعيبه حقا
    (ذو العقل يشقى في النعيم بعقله….
    وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم)

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