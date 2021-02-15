عضو في لجنة “5+5” بالوفاق: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية سيتم بعد الانتهاء من نزع الألغام

ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى يحيى أمس الأحد إن المرحلة الأولى من عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام.

مصطفى يحيى بيّن وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن عملية إزالة الألغام مستمرة من قبل قوات الوفاق والجيش الوطني وفق الخطة الموضوعة، متمنيًا أن تنتهي دون عراقيل.

وأكد على أنه بعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم تقييم الوضع عن طريق تقديم فرق نزع الألغام من الطرفين تقاريرها؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

كما لفت إلى أن فرق نزع الألغام من الطرفين على تواصل مباشر مع بعضها البعض، وهذا أمر إيجابي. بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية