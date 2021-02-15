الأرصاد: رياح نشطة في الشمال واحتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية، استمرار تقلب الطقس مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار على أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتشهد رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة- الجبل الغربي طقسا غائما مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر / ساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (12-16) م على اغلب المناطق ولا تتجاوز (08) م على المرتفعات الجبلية.

وتشهد الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال لهطول الثلج هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة قد تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر /ساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10-15) م ، ولا تتجاوز (08) م على المرتفعات الجبلية.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-22) م.

وفي الكفرة السرير وتازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والرمال، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24) م وتسجل انخفاض يوم الغد.

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