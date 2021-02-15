ليبيا الان

لجنة مكافحة كورونا بطرابلس: فرق التطعيم الميدانية تستعد لتطبيق حملة التطعيمات ضد الفيروس

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقدت اللجنة التنسيقية التقنية التابعة للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا طرابلس اجتماعًا مع فرق العمل الميدانية (فرق التفتيش والمراقبة – فرق التخلص من المخلفات – السلسلة الباردة).

جانب منن اجتماع اللجنة في طرابلس مع فرق العمل الميدانية

الاجتماع عُقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة استعدادًا لتطبيق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في الأسابيع القليلة القادمة.

وناقشت اللجنة الاستعدادات على الأرض من ناحية الأعراض الجانبية للقاح وكيفية التخلص من المخلفات الطبية والاستعداد للتدريب على مستوى البلديات ومراكز التطعيمات، وجهوزية المنظومة التي سيسجل عليها الليبيون، والتي سيتم الإعلان عنها في الايام القليلة القادمة .

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك