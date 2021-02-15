لجنة مكافحة كورونا بطرابلس: فرق التطعيم الميدانية تستعد لتطبيق حملة التطعيمات ضد الفيروس

ليبيا – عقدت اللجنة التنسيقية التقنية التابعة للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا طرابلس اجتماعًا مع فرق العمل الميدانية (فرق التفتيش والمراقبة – فرق التخلص من المخلفات – السلسلة الباردة).

الاجتماع عُقد بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة استعدادًا لتطبيق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في الأسابيع القليلة القادمة.

وناقشت اللجنة الاستعدادات على الأرض من ناحية الأعراض الجانبية للقاح وكيفية التخلص من المخلفات الطبية والاستعداد للتدريب على مستوى البلديات ومراكز التطعيمات، وجهوزية المنظومة التي سيسجل عليها الليبيون، والتي سيتم الإعلان عنها في الايام القليلة القادمة .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية