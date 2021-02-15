عاصفة قطبية نادرة تصل إلى ليبيا

أفادت البيانات الخاصة بمراكز متخصصة بالمناخ والطقس بحدوث عاصفة ثلجية وصفت بـ”التاريخية والنادرة” تصل اليوم الاثنين، إلى منطقة بلاد الشام والعراق ومصر والسعودية وتتأثر بها ليبيا.

وحسب “المركز العربي للمناخ”، تندفع الرياح القطبية شديدة البرودة بدءا من اليوم الاثنين، صوب البحر المتوسط، مسبّبة موجة برد في مناطق تونس وليبيا وشرق الجزائر، وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية وتتساقط الثلوج على بعض مرتفعات ليبيا.