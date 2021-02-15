الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وموج مرتفع

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته البحرية من رياح شمالية إلى شمالية غربية قوية إلى شديدة على معظم الساحل اليوم الإثنين، وتتراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ما بين 3 و 5 أمتار.

ففي الساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة، الرياح شمالية سرعتها تتراوح مـا بـين 10 و25 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و4 أمتار ويصل صباح غد الثلاثاء إلى 5 أمتار على ساحل سرت، والبحر قليل الاضطراب الى مضطرب ويكون شديد الاضطراب صباح غد على ساحل سرت، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و17 درجة، و الرؤيـة متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، استمرار سقوط أمطار جيدة يتخللها خلايا من السحب الرعدية وسقوط الثلوج على الجبل الأخضر أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوحك بين 15 و30 عقدة، وتصل صباح غد الثلاثاء إلى 35 عقدة على ساحل الخليج وطبرق، ارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين و4 أمتار، ويصل نهار غد إلى 5 أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب صباح غد على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و17 درجة، والرؤيـة متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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