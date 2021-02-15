«الرعيض»: يجب تقليل التخوفات من علاقة «دبيبة» بتركيا

عبر عضو مجلس النواب المنشق وعضو ملتقى الحوار السياسي، محمد الرعيض، عن تفاؤله بأن تكون الحكومة الجديدة أكثر توافقية ومنفتحة على الجميع بدرجة كبيرة».

وقال الرعيض في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “نعم، المحاصصة الجغرافية قد تكون موجودة، ولكن في أضيق نطاق ممكن مع مراعاة الكفاءة”.

وأضاف “لا يوجد ما يمنع من استمرار أي مسؤول حالي في الحكومة الجديدة. لكن الأمر لا ولن يتحول إلى حصة أو اشتراط للاستعانة بعدد معين من الوزراء. وبقاء أي مسؤول أو تغييره يعود لتقدير شخص رئيس الوزراء المكلف”.

وتابع “يجب تقليل التخوفات من علاقة دبيبة بدول بعينها، واحتمالية أن يؤدي ذلك لتزايد نفوذها بليبيا كما يردد البعض… نعم علاقته جيدة مع تركيا، وكذلك بمصر وتونس وغيرها من الدول”.

وحول ما يُطرح من احتمالية انفتاح دبيبة على أنصار النظام السابق، نظراً لتوليه مسؤوليات عدة خلال تلك الفترة، قال الرعيض: “نرفض هذه التصنيفات. والليبيون من حقهم وفقاً لإمكانياتهم المشاركة في الحكومة الجديدة التي ستحترم وتقدر الأطراف كافة”.