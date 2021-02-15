أبرز الملفات في لقاء المنفي مع وفد نواب الجنوب

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع بوفد من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الحضور هنأوا المنفي بمناسبة توليه زمام المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وتم مناقشة أبرز الملفات هو الجنوب الليبي وما يعانيه من احتياجات مختلفة، وسبل حلحلتها.

كما تما النقاش عن تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.

وأكد أعضاء النواب عن الجنوب، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي وعلى أن يستمر التواصل من خلال النائب الثاني لرئيس المجلس النواب احميد حومة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني لمتابعة كل الملفات المتعلقة بمناطق الجنوب الليبي.